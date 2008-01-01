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Новости погоды

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Ледяной дождь ожидается в Нижегородской области

ИА "Метеоновости" / 13:48 Четверг, 14 февраля

  Редкое природное явление, ледяной дождь, прогнозируется в Нижегородской области 15 февраля. Регион окажется в барической ложбине, на пути следования теплого фронта. Именно такие условия и благоприятны для формирования ледяного дождя. Ледяной дождь возникает довольно редко, но представляет серьезную опасность, поскольку после него образуется гололед. Именно из-за гололеда, как правило, ломаются ветви деревьев и обрываются провода ЛЭП. Помимо ледяного дождя возможны осадки в виде снега и мокрого снега. Отдельные порывы ветра достигнут 15-20 м/с, температура воздуха в ночные часы -6..-11 градусов, днем -3..+2. На дорогах накат и гололедица, местами снежные заносы. / meteonovosti.ru /
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