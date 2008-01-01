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Новости погоды

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Сахалин сковали морозы

ИА "Метеоновости" / 13:22 Четверг, 14 февраля

  На Дальнем Востоке хозяйничает циклон, который принес теплый воздух, а также снегопады и метели на Курильские острова и на Камчатку. Однако на Сахалин влияние этого вихря не распространяется. 13 и в ночь на 14 февраля остров находился в антициклоне. В ночные часы при ясном небе воздух выхолаживался до -40 градусов. Среднесуточная температура воздуха была ниже привычных значений на 4-6 градусов.

15 февраля на Сахалине сохранится повышенный фон атмосферного давления. Местами пройдет небольшой снег, температура воздуха в северных и центральных районах ночью -25..-30 градусов, в долинах -32..-37, днем -9..-14, на севере -15..-20. В южных районах ночью -21..-26, днем -5..-10 градусов. / meteonovosti.ru /
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