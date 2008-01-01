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Новости погоды

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В Скандинавии температура бьет рекорды

ИА "Метеоновости" / 13:12 Четверг, 14 февраля

  Аномально высокая температура воздуха установилась в Скандинавии. Атлантические циклоны чередой идут через Скандинавский полуостров, неся в своих теплых секторах хорошо прогретый воздух. Температура воздуха превышает привычные показатели на 6-8 градусов. 13 февраля зафиксированы очередные температурные рекорды. В Осло воздух прогрелся до 11,1 градуса, ранее, в 1974 году, термометры показали 6.8 градуса. И с тех пор такой "жары" в городе не было. В Стокгольме +7,7 градуса, предыдущий рекорд, +6,9, остался в 1995 году. Обновился рекорд и Гетебурге, +8,7 градуса, против 8,2, наблюдавшихся в 2008 году.

В ближайшие дни ситуация практически не изменится, температура воздуха будет выше нормы на несколько градусов. 15 февраля в Норвегии дождливо и ветрено, местами усиление ветра до 15-20 м/с, в порывах до 25-30 м/с. И очень тепло, +3..+8 градусов. В Швеции без осадков и также +3..+8. В Финляндии возможны небольшие осадки, днем термометры покажут 0..+5 градусов, ветер усилится до 10-15 м/с. / meteonovosti.ru /
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