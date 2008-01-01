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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:55 Четверг, 14 февраля



В 12 часов в Москве солнечная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном -2,6..-0,4 градуса, Северном -3,9..-1,8 градуса, Северо-восточном -2,8..-1,0 градусов, Восточном -2,2..-1,6 градуса, Юго-восточном -2,5..-0,9 градуса, Южном -1,8..-0,3 градуса, Юго-западном -3,0..-1,6 градуса, Западном -2,7..-1,4 градуса, Северо-западном -3,6..-1,8 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха -3,4..-1,0 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха -4,0..-1,5 градуса. / meteonovosti.ru /



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