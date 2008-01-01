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В Мурманской области ветрено и очень тепло



ИА "Метеоновости" / 12:38 Четверг, 14 февраля



В минувший день, 13 февраля Кольский полуостров находился на границе антициклона и циклона. Погода в Мурманской области менялась стремительно. Не обошлось без осадков и порывистого ветра. На севере порывы достигали 21 м/с.



15 февраля в Мурманской области ожидается резкое падение атмосферного давления - регион окажется в очередном североатлантическом циклоне. Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдет снег, на севере области местами сильный. Ветер 13-18 м/с, метель. Температура воздуха очень высока, на 10-12 градусов выше привычных значений. Ночью -5..-10 градусов, днем -4..+1. / meteonovosti.ru /



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