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Новости погоды

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Погода в Москве в выходные порадует оттепелью

ИА "Метеоновости" / 11:59 Четверг, 14 февраля

  В Москве установилась очень теплая погода. Средняя суточная температура воздуха превышает норму на 6-8 градусов. С начала месяца было уже 5 дней с оттепелью. И в выходные дни погода порадует мартовским теплом.

В четверг, 14 февраля, днем в Москве еще удержится слабый минус, а затем 15 февраля, на Сретенье, днем температура воздуха в столице вновь преодолеет нулевую отметку.

И до конца недели регион будет находиться в теплой части циклона, которые перемещается по северу европейской России. И даже в его тыловой части к нам станет поступать теплой воздух, ранее проникший на Скандинавский полуостров. Морозы вернутся в Москву лишь к началу новой недели.

15 февраля, на Сретенье, в ночные часы подморозит до -5..-7 градусов, днем снова -1.. +1 градуса, местами пройдет небольшой снег. Но будет ветрено, местами порывы станут достигать 15 м/с. Поэтому будет казаться, что на улицу свежо. Средняя суточная температура воздуха останется выше нормы на 4-5 градусов, и днем велика вероятность, что проглянет солнце.

По народным приметам, оттепель на Сретенье сулит раннюю и теплую весну. И это обнадеживает жителей столицы!

На выходные дни, 16 и 17 февраля, в столичном регионе будет преобладать западный перенос, местами станет приниматься слабый снежок. Температура воздуха ночью -1..+1, днем 0..+2 градуса, что соответствует последним числам марта. Поэтому и воскресную капель можно назвать "мартовской". / meteonovosti.ru /
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