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На Дальнем Востоке хозяйничает циклон



ИА "Метеоновости" / 11:28 Четверг, 14 февраля



Южный циклон, перемещающийся вдоль Курильских островов на северо-восток, проявляет свой буйный нрав. В ночью на 14 февраля именно он стал причиной снегопадов и метелей на Камчатке, в южных районах полуострова ветер в порывах усиливался до ураганных значений, 35 м/с. Досталось и северу Курильской гряды. Здесь ветер был не столь сильным, до 25 м/с в порывах, зато снега выпало очень много, до 22 мм в пересчете на воду.



15 февраля циклон переберется к югу Чукотки. На Камчатке ожидается небольшой, местами умеренный снег, на юго-востоке ветер в порывах 15-20 м/с, ночью до 22-27 м/с. Температура воздуха в дневные часы -3..-8, при облачности до -19 градусов. На Курильских островах снег, ветер на севере 20-25 м/с, температура -5..-11 градусов. / meteonovosti.ru /



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