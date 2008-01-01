

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сильнейший за зиму снегопад в Москве!



ИА "Метеоновости" / 10:59 Четверг, 14 февраля



13 февраля 2019 года в Москве войдет в историю по количеству выпавшего снега. Снегопад, начавшийся около 3 утра, продолжался до 19 часов. За 16 часов на город выпало рекордное количество осадков, на ВДНХ суточная сумма составила 14 мм.



Большая часть осадков выпадала в виде снега, средний прирост свежевыпавшего снега по городу составил 12 см. И это стало суточным рекордом нынешней зимы!



За период 25-27 января 2019 года на Москву тоже выпадало много снега: в среднем 25 см.



За последние 25 лет самый сильный февральский снег в Москве наблюдался в 2013 году, за сутки снега выпало 20 см. При этом высота снежного покрова на станции ВДНХ увеличилась лишь на 14 см.



За прошедшие сутки рекордного снегопада в столице, высота снежного покрова на ВДНХ увеличилась лишь на 2 см и утром 14 февраля составила 38 см. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



