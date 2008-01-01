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Этап по биатлону пройдет при комфортной температуре



ИА "Метеоновости" / 10:27 Четверг, 14 февраля



После аномальной холодной погоды в Канадском Кенморе, где даже не все гонки были проведены, спортсмены перебрались в Солт-Лейк-Сити. Температура воздуха здесь в дневные часы поднимается до +3..+4 градусов, высота снега 5 см. Существенного ухудшения погоды до конца этапа, по 17 февраля, не ожидается. А начинаются соревнования при вполне комфортной погоде: без осадков, температура воздуха в течение суток 0..+4 градуса, ветер до 5 м/с. Высота над уровнем моря 1286 м, следовательно, атмосферное давление здесь пониженное: 645 мм рт ст.



В выходные дни станет холоднее, но для зимнего вида спорта, коим и является биатлон, вполне комфортно: от 0 до -6 градусов. / meteonovosti.ru /



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