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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:19 Четверг, 14 февраля

  Предстоящим днём столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При переменной облачности существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве -4..-2, по области -5..0 градусов. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 755 мм рт ст.. Относительная влажность воздуха около 75%.

Погодные условия в Москве и области начнут меняться. Температура воздуха понизится, атмосферное давление подрастет. Сохранится высокая влажность воздуха. Такие колебания основных метеопараметров неблагоприятны для людей с синдромом хронической усталости и переутомления, лиц с хроническими болезнями. Стоит отметить, что метеопатические реакции могут появляться даже у практически здоровых людей, что может быть связано с вегетативными дисфункциональными расстройствами и снижением функциональных резервов организма за длительный зимний период, недостатком солнечного света, гиподинамией. Чтобы поддержать организм и повысить его сопротивляемость, следует заниматься физкультурой, в домашних условиях помогут ванны с морской солью или целебными травами, контрастный душ. Необходимо соблюдать рекомендации лечащих врачей, принимать лекарственные препараты для лечения основного заболевания. / meteonovosti.ru /
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