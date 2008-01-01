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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:29 Среда, 13 февраля
Погоду в столичной области будет определять тыловая часть циклона. В облаках станут появляться просветы, на востоке Московской области еще сохранится небольшой снег. Температура воздуха в Москве -2..-4 градуса, по области -1..-6. Ветер северо-западный 5-10 м/с. На дорогах гололедица. / meteonovosti.ru /
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