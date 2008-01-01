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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:25 Среда, 13 февраля



В 15 часов в Москве облачная погода, снег преимущественно слабый. Температура воздуха в административных округах: Центральном 0..+0,8 градуса, Северном -0,6..+0,4 градуса, Северо-восточном -0,9..+0,3 градуса, Восточном 0..+0,5 градуса, Юго-восточном -1,3..+0,2 градуса, Южном 0..+0,8 градуса, Юго-западном -0,2..+0,1 градуса, Западном -0,9..+0,6 градуса, Северо-западном -0,1..+0,4 градуса.



В Зеленограде слабый снег, температура воздуха -1,2..-1,4 градуса, на территории Новой Москвы снег от небольшого до умеренного, температура воздуха -1,8..-0,2 градуса. / meteonovosti.ru /



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