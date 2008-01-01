

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Холодно на севере Африки



ИА "Метеоновости" / 14:00 Среда, 13 февраля



В тылу средиземноморского циклона прокатилась волна холодного воздуха. Потоки в средней тропосфере были направлены от южных берегов Скандинавского полуострова через центральную Европу на Тунис, Алжир и Египет. В результате рекордно низкая температура отмечалась практически на всем северном побережье Африки. В Ин-Салахе минимальная температура 12 февраля +2,5 градуса, что на 0,1 градуса ниже, чем год назад. В Александрии был побит рекорд 1976 года, причем очень существенная разница: было +4,0, а теперь 0,7 градуса. На 5 градусов ниже стало рекордное значение минимальной температуры в Каире: +1,0, а было +6,0 в 1975 году. До 0,9 градусов понизилась температура в Луксоре, предыдущий рекорд +2,2 в 1961 году.



Но похолодание уже закончилось, тыл циклона смещается на восток, на смену циклону придет антициклон, температура повысится до 12..17 градусов. Причем и эффективная температура будет высокая: +11..+12 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



