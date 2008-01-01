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Новости погоды

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Сильные дожди на западе Турции

ИА "Метеоновости" / 13:41 Среда, 13 февраля

  Атмосферный фронт, протянувшийся от центра циклона над Эгейским морем через Мраморное море к Черному, поливал дождями западные районы полуострова Малая Азия. В Турции выпало до 22-28 мм осадков, в Измире до 30 мм. Местами гремели грозы. Фронт в параллельных потоках смещается медленно на восток, поэтому дожди на большей части страны будут продолжаться еще не один день. Температура воздуха понизится после +12..+15 до +5..+7. При этом ветер с севера порывистый, что добавит ощущения холода. Эффективная температура до конца недели до +4..-1 градуса. / meteonovosti.ru /
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