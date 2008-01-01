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Резкое ухудшение погоды в Мурманской области



ИА "Метеоновости" / 13:15 Среда, 13 февраля



Снег на побережье Мурманской области с атлантическим циклоном начнется днем 14 февраля, а к ночи превратится в сильный снегопад. Снегопад будет сопровождаться усилением ветра до 13-18 м/с, в районе Никеля до 23 м/с. Метель ухудшит видимость, а из-за гололедицы ожидается ухудшение состояния дорог. Центр циклона "прокатится" вдоль побережья с запада на восток, при этом скорость смещения не высока, поэтому непогода задержится до конца недели. Температура воздуха повысится ночью от -10..-15 до -2..-7, днем от -3..-8 до +2..-3 градусов. / meteonovosti.ru /



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