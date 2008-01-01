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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:46 Среда, 13 февраля

  В 12 часов в Москве облачная погода, снег различной интенсивности. Температура воздуха в административных округах: Центральном -1,1..0 градусов, Северном -0,9..+0,1 градусов, Северо-восточном -1,4..0 градусов, Восточном -1,3..-0,8 градуса, Юго-восточном -1,7..-0,6 градуса, Южном -0,7..0 градусов, Юго-западном -0,7..-0,3 градуса, Западном -1,1..-0,4 градуса, Северо-западном 0..+0,9 градуса.

В Зеленограде слабый снег, температура воздуха +0,5..+0,6 градуса, на территории Новой Москвы снег от небольшого до умеренного, температура воздуха -1,4..+0,7 градуса. / meteonovosti.ru /
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14 фев.
-4
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15 фев.
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Сб.
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+2
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тёплое место: холодное место:
+38
Каолак		 -54
Делянкир

некомфортное место: Флорес
комфортное место: Насик

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