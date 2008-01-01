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Зона сильных снегопадов покидает центр России



ИА "Метеоновости" / 12:26 Среда, 13 февраля



циклон. Сильными осадками в виде мокрого снега и снега он отметился сначала на Черноземье, а затем досталось и столичной области.



На день 12 февраля и ночь 13 февраля в Белгородской области выпало до 13 мм, в Курской до 20 мм, в Орловской до 15 мм и в Брянской до 13 мм, в Московской до 11 мм (Павловский Посад). Мокрый снег налипал на ветках деревьев, на проводах, местами диаметр отложения снега достигал 28 мм. Снег продолжается и днем 13 февраля, интенсивность его меняется от небольшого, до сильного. И за сутки 13 февраля не только в Москве могут быть установлены новые суточные максимумы осадков.



Но уже наметились перемены: центр циклона стремительно уходит на северо-восток, а вслед циклону за фронтом формируется область повышенного давления. Осадков в четверг, 14 февраля будет немного, в Курской, Тамбовской и Белгородской области днем без осадков, без существенных осадков ожидается погода в Москве и Подмосковье. И солнце может порадовать жителей центральной России днем в четверг!



К выходным атмосферное давление понизится, усилится влияние северного циклона. Осадки ожидаются лишь небольшие местами, температура повысится днем до 0, и на большей части территории Центрально-Черноземного района до +3 градусов, в Курской области 16 февраля до +4 градусов. / meteonovosti.ru /



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