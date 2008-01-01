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Новости погоды

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Зона аномальных морозов в Сибири сокращается

ИА "Метеоновости" / 11:52 Среда, 13 февраля

  Температура воздуха ниже -40 градусов в ночь с 12 на 13 февраля отмечалась лишь на северо-востоке Якутии, в Магаданской области и в континентальных районах Чукотки, где температура ниже нормы на 4-6 градусов. Самая низкая температура -54,3 была в Делянкире. И еще зона с температурой ниже нормы сохраняется на юго-востоке Сибири и у Байкала.

От центра Якутии на запад протянулась зона с положительными аномалиями. В центре Якутии температура выше нормы на 8 градусов: в Якутске минимальная -38 градусов, в Туре -29 градусов. На северо-западе Сибири -12..-17 градусов. Ожидается, что южный поток будет и дальше повышать температуру в Сибири. Повысится температура в Новосибирской области, Кемеровской и на Алтае, градусов на 5-8, в Новосибирске 14 февраля днем -6..-8, ночью -12..-14 градусов. / meteonovosti.ru /
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Каолак		 -54
Делянкир

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комфортное место: Насик

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