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Опасное отложение мокрого снега в Ленинградской области



ИА "Метеоновости" / 11:13 Среда, 13 февраля



Атлантика поставляет на северо-запад России тепло и влагу. Во вторник, 12 февраля над погодой в Карелии, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях власть была за циклоном с центром у берегов Норвегии. Российские регионы оказались в теплом секторе циклона, температура воздуха колебалась около нулевой отметки. При этом шли осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Такой снег очень липкий и он откладывался на проводах и ветках деревьев. Явление это бывает весьма опасным, а диаметр отложения достигал в Ленинградской области 45 мм. / meteonovosti.ru /



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