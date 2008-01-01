|
|
|
Новости погоды
Опасное отложение мокрого снега в Ленинградской области
ИА "Метеоновости" / 11:13 Среда, 13 февраля
Атлантика поставляет на северо-запад России тепло и влагу. Во вторник, 12 февраля над погодой в Карелии, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях власть была за циклоном с центром у берегов Норвегии. Российские регионы оказались в теплом секторе циклона, температура воздуха колебалась около нулевой отметки. При этом шли осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Такой снег очень липкий и он откладывался на проводах и ветках деревьев. Явление это бывает весьма опасным, а диаметр отложения достигал в Ленинградской области 45 мм. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.