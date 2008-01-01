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На Камчатку надвигается буран



ИА "Метеоновости" / 10:49 Среда, 13 февраля



Тихоокеанский циклон, с центром восточнее Курил, раскрутился до больших высот, смещается на север с западной составляющей. В течение суток он будет двигаться вдоль камчатского побережья, и углубляться. Давление в центре циклона понизится на 40 единиц до 960 мб. Восточному побережью Камчатского полуострова достанется западная часть циклона с большими перепадами давления, что станет причиной усиления ветра до 15-20 м/с на юго-западном побережье, до 23-28 м/с на юго-востоке Усть-Камчатского района, а также в Петропавловске Камчатском. Снег и метель с ветром до 20-25 м/с будет отмечаться и на севере Камчатки.



Ослабление ветра до 15 м/с ожидается 15 февраля, а до 5-10 м/с 16 февраля. Температура понизится от -2..-4 до -7..-9 градусов. / meteonovosti.ru /



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