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Снегопад увеличил высоту снежного покрова в Москве



ИА "Метеоновости" / 10:12 Среда, 13 февраля



Обильные осадки прошедшей ночи в столице вызвали прирост высоты снежного покрова, в среднем на 4-6 см. Самый значительный рост составил на станции Тушино, было 38, утром уже 43 см. На опорной станции Москвы, ВДНХ, после 30 см, 36 см. На Воробьевых горах самый большой прирост, после 34 до 42 см.



За прошедшую ночь количество осадков в Москве составило треть месячной нормы, на станции ВДНХ за 11 мм. Ночные осадки стали рекордными для 13 февраля, прежний рекорд отмечался в 2007 году: 10,1 мм. Причем осадки будут продолжаться. Виновником непогоды стал балканский циклон. / meteonovosti.ru /



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