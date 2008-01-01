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Из летописи московской погоды



ИА "Метеоновости" / 09:53 Среда, 13 февраля



Февраль не спешит вернуться к зимнему облику и продолжает испытывать москвичей оттепелями и осадками в виде дождя и мокрого снега. Вот и сегодня температура воздуха ожидается выше привычных значений на 8-9 градусов. Сегодня максимальная температура ожидается от -1 до +1 градуса, что совсем близко от рекордных значений. Самым теплым этот день отмечался в 1939 и 1972 годах, когда максимальная температура составила +3.5 градусов. Пока эта планка не преодолена. Но отмечались в этот день и трескучие морозы. Так, в 1911 году под утро температура понизилась до -29.3 градусов, что стало рекордом суточного минимума.



Сильными осадками вошел в историю наблюдений этот день в 1995 году. Но шли они в виде мокрого снега и дождя, за сутки пополнив копилку осадков на 9.7 мм.



В прошлом, 2018 году, этот день был холодным. Под утро морозы усилились до -13.1 градусов, днем ослабели до -5.7 градусов. В условиях антициклональной погоды осадков не отмечалось. / meteonovosti.ru /



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