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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 04:53 Среда, 13 февраля

  Предстоящим днём погода в Московском регионе будет носить неустойчивый характер. Ожидается мокрый снег с налипанием на проводах и деревьях. Максимальная температура воздуха в первой половине дня в столице составит -1..+1 градусов, по области от -3 до +2 градусов. Во второй половине дня с понижением температуры на дорогах образуется гололедица. Ветер плотный, северо-западный 7-12 м/с. Атмосферное давление еще немного понизится и в середине дня составит 741 мм рт ст., что ниже нормального. Относительная влажность воздуха около 85%.

Влажно-ветреная погода являются причиной роста простудных и острых респираторных заболеваний. Высокая влажность воздуха может вызвать обострения при заболеваниях верхних дыхательных путей, бронхов и легких. Очень плохо переносят такую погоду и лица с различными заболеваниями суставов, в частности, обостряются хронические патологии воспалительного характера, после перенесенных травм и операций на суставах. Стоит соблюдать меры предосторожности, избегать переохлаждения, принимать с профилактической целью препараты, повышающие иммунитет, поливитамины. / meteonovosti.ru /
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