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Ухудшение погоды в центре России



ИА "Метеоновости" / 13:57 Вторник, 12 февраля



Южный циклон, сформировавшийся на активном участке атмосферного фронта над черноморским побережьем Болгарии, взял курс на центральные области России. Уже сегодня он испортит погоду в южной половине Центрального федерального округа. В Орловской, Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской областях пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, ожидаются гололедные явления, налипание мокрого снега, усиление ветра, в Белгородской области до 20 м/с. В Рязанской и Калужской областях осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, налипание мокрого снега, гололедные явления. В среду, по мере продвижения циклона на север, ненастная зона охватит и северную половину Центрального округа, но здесь осадки будут идти в виде снега и мокрого снега. Местами ветер может усиливаться до 20 м/с.



Ухудшение погоды 13 февраля ожидается в Москве и ближайшем Подмосковье: осадки преимущественно в виде мокрого снега, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, усиление северо-западного ветра, гололедица. Температура воздуха сохранится высокой для этого времени года. Она будет мало отличаться в течение суток, изменяясь от -3 до +2 градусов. / meteonovosti.ru /



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