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Новости погоды
Московские сугробы осели
ИА "Метеоновости" / 12:38 Вторник, 12 февраля
Под натиском теплого и влажного воздуха московские сугробы постепенно уменьшаются. И если 1 февраля их высота составляла 41 см, то на сегодняшний день она уменьшилась до 31 см. Учитывая, что южный циклон принесет в столицу осадки преимущественно в виде мокрого снега и дождя, прибавка в снеге будет незначительной.
На европейской территории самые высокие сугробы сохраняются на северо-востоке Республики Коми, до 79 см. А на территории Росси лидером по высоте снежного покрова остаются континентальные районы Камчатского края, где высота сугробов составляет 160 см. Более 1 метра сугробы наблюдаются в Чукотском а.о., в континентальных районах Магаданской области и в Хакасии. / meteonovosti.ru /
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