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Сильные осадки на Балканах



ИА "Метеоновости" / 12:16 Вторник, 12 февраля



Сферу влияния над погодой Западной Европы поделили между собой атлантические циклоны, которые распространили свое влияние на северные и центральные европейские государства, и антициклон, облюбовавший страны Средиземноморья. Под влиянием антициклона погода отмечалась спокойная и теплая. На юге Франции, в Испании, Португалии, Италии и Греции дневная температура колебалась от 10 до 15 градусов и существенных осадков не отмечалось.



На остальной территории погода была неустойчивая: ветреная и с осадками. В Польше порывы ветра достигали 19 м/с, в Германии 22 м/с, в Венгрии 23 м/с, в Австрии 25 м/с, в Словении 31 м/с, в Великобритании 37 м/с. Прошли осадки в смешанной фазе, а самыми сильными они были на территории бывшей Югославии, за сутки местами копилка пополнилась на 56 мм. Причиной их стал теплый атмосферный фронт, пересекающий Центральную Европу и север Балканского полуострова.



Холоднее всего было в Центральной Европе, максимальная температура составила от 0 до +5 градусов. / meteonovosti.ru /



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