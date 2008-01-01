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Новости погоды

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Сибирские морозы сдаются

ИА "Метеоновости" / 11:51 Вторник, 12 февраля

  Аномально холодная погода, установившаяся на юге Сибири в последней пятидневке января, сохраняется и по сей день. Но величина отрицательной аномалии постепенно уменьшается. В минувшие сутки очаг холодной погоды переместился на южные районы Красноярского края и Иркутскую область, где среднесуточная температура оказалась на 6 градусов ниже нормы. Именно здесь отмечались самые суровые сибирские морозы. В Иркутской области, причем в южных районах, они местами усиливались до -44 градусов. И это в то время, когда, в центре традиционно сибирского полюса холода, Эвенкии, было -33 градуса.

Атлантическое тепло добралось и до сибирских простор. Уже в ближайшие сутки холоднее обычного будет лишь в Иркутской области, а на остальной территории юга Сибири температура приблизится к норме и даже превысит ее на 1-2 градуса. А в дальнейшем и вся территория Сибири окажется в относительно теплом воздухе. К выходным дням среднесуточная температура ожидается уже на 8-12 градусов выше обычных для этой поры значений. / meteonovosti.ru /
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