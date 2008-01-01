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Февраль в Москве идет на рекорд по теплу!



ИА "Метеоновости" / 11:15 Вторник, 12 февраля







За первую декаду месяца трижды в дневные часы отмечались оттепели. А 12 и 13 февраля пополнят их число. Во вторник в 9 часов утра в центре города, на Балчуге, зарегистрировано +0.2 градуса. До положительных значений утром повысилась температура и на северо-западе Подмосковья.



Аномально теплой ожидается вся вторая декада месяца, величина положительной аномалии составит 7-8 градусов. Февраля 2019 года в Москве имеет все шансы пополнить пятерку самых теплых февралей за всю историю инструментальных наблюдений, проводимых с 1879 года. Они наблюдались в 1989, 1990, 1995, 2002 и 2016 годах. Рекордно теплым из этих пяти лет остается 1990 год, в котором даже средняя за месяц температура оказалась положительной, +0.4 градуса, что при норме -7.7, на 8.1 градуса выше нее.



Аномально теплую погоду в последнем месяце зимы формируют разные процессы. В этом году необычное тепло связано с активной циклонической деятельностью Атлантики. Атмосферные вихри, зарождающиеся на ее просторах, несут на Русскую равнину теплый и влажный океанический воздух. Прорваться арктическому холоду в центр России не удастся и в ближайшие дни. / meteonovosti.ru /



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