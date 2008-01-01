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Новости погоды
На юго-востоке России сохраняются сильные морозы
ИА "Метеоновости" / 10:01 Вторник, 12 февраля
Уже с первых дней февраля в юго-восточных восточных районах России установилась морозная погода. Даже на юге территории, в Хабаровском и Приморском краях, температура воздуха под утро преодолевала тридцатиградусную отметку. В минувшие выходные дни в Южно-Сахалинске и Хабаровске даже были обновлены новые рекорды суточного минимума. В Южно-Сахалинске морозы усилились до -32, в Хабаровске до -30.7 градусов.
Понедельник продолжил череду аномально морозных дней. Среднесуточная температура на 4 градуса оказалась ниже средних многолетних значений. В ночь на вторник в континентальных районах Приморского края морозы усилились до -31, Сахалина - до -39, Хабаровского края - до -42 градусов. Сильные морозы отмечались и на востоке Амурской области, до -40 градусов.
В ближайшие дни аномально холодная погода в Амурской области, Хабаровском, Приморском краях и на Сахалине сохранится. Ослабление морозов можно ожидать лишь к выходным дням. / meteonovosti.ru /
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