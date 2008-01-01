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Новости погоды

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Из летописи московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:44 Вторник, 12 февраля

  Погодные условия в столичном регионе не вполне соответствуют календарным. Температура воздуха выше привычных значений на 8-9 градусов. Но о рекордах говорить пока рано. 12 февраля в 1990 году термометры показали +5,1 градуса. А в 1930 году трещали сибирские морозы, -30,2 градуса. Сильный снег обрушился на столицу в 1973 году. Выпало 7,4 мм осадков в пересчете на воду. После такого обильного снегопада высота снежного покрова увеличивается на 7-8 см. Метель мела в Москве в 1979 году.

В прошлом, 2018 году температура воздуха была на 3 градуса выше нормы, ночью -7,1, днем -2,7 градуса. Прошел небольшой снег, высота снега увеличилась до 50 см. Согласно климатической норме, высота снега в городе составляет 37 см на 12 февраля.

Сегодня днем воздух прогреется до +1..+3 градусов, при облачной погоде временами будут приниматься осадки (мокрый снег, дождь). Скорость южного ветра 7-12 м/с. Высота снега 31 см, немного ниже привычных значений. / meteonovosti.ru /
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