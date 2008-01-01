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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:06 Понедельник, 11 февраля



Предстоящим днём Москва и область останутся на периферии антициклона. Ожидается облачная погода, без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в Москве составит 0..+2, по области -3..+2 градуса. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Атмосферное давление понизится и составит в середине дня 748 мм рт ст., что в пределах нормальных значений. Относительная влажность воздуха около 80%.



В столичном регионе влажно-прохладные условия являются неблагоприятными и могут вызывать недомогания и обострения при воспалительных заболеваниях суставов, органов дыхания, позвоночника. При таких условиях погоды могут учащаться острые респираторные и простудные явления. В такие дни специалисты рекомендуют соблюдать режим труда и отдыха, поддерживать организм приемом комплекса витаминов. / meteonovosti.ru /



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