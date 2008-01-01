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Новости погоды

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В горах Грузии снегопады

ИА "Метеоновости" / 13:40 Воскресенье, 10 февраля

  Движение по Военно-Грузинской дороге запрещено для большегрузных автомобилей из-за ухудшения погоды на грузинской территории, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией Грузию и Армению. Она ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет, соединяя Россию с Грузией и остальными странами Закавказья. На российском участке трасса проходит по Северной Осетии. В зимнее время дорога часто закрывается из-за непогоды.

В регионах Северного Кавказа в ближайшие сутки местами пройдут осадки в виде дождя и снега. А 12 и 13 февраля будет в основном без осадков. В дневные часы 1..6 градусов тепла, в горных районах до -3.

В горах Грузии 11-12 февраля будут продолжаться снегопады. И только 13 февраля осадки прекратятся, но все дни ветрено, местами порывы более 20 м/с. Накануне в Кутаиси прошли умеренные дожди, выпало 13 мм осадков. в горах был густой туман, видимость падала до 50 м. / meteonovosti.ru /
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