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В Москве погода ветреная с осадками



ИА "Метеоновости" / 13:22 Воскресенье, 10 февраля



Влияние циклонов будет проявляться все сильнее в погоде столицы. И в начале рабочей недели ожидается усиление ветра южной четверти до 12-17 м/с. При этом температура по-прежнему будет превышать климатические значения на несколько градусов. В отдельные дни первой половины недели прогнозируется до +3 градусов. Из-за влияния атмосферных фронтов будут идти осадки в виде мокрого снега и дождя. При таком сочетании метеоявлений погода будет далека от комфортной. По мнению медиков возрастет риск простудных заболеваний. / meteonovosti.ru /



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