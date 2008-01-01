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Новости погоды

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На юге России осадки в виде снега и дождя

ИА "Метеоновости" / 13:14 Воскресенье, 10 февраля

  Влияние атмосферных фронтов сказывается на юге России. В субботу сильный дождь прошел в Адлере, выпало до 21 мм осадков. Дождь начался вечером и продолжался всю ночь. К югу Черноморского побережья подошел атмосферный фронт малоазиатского циклона. В ближайшие сутки, 11 февраля он будет влиять в основном на горную часть Северо-Кавказского хребта. Но и на равнинах тоже могут быть осадки. 12-13 февраля осадков на Северном Кавказе будет меньше, лишь в Дагестане ожидаются временами осадки в виде дождя и мокрого снега. С запада к черноморскому побережью Краснодарского края приближается атмосферный фронт атлантического циклона. Поэтому в Краснодарском крае перерыв в осадках будет очень коротким, всего один день, 12 февраля. А 13 февраля снова ожидаются небольшие и умеренные осадки в виде снега и дождя, Не обойдется без осадков в этот день и в Калмыкии. В Ростовской области погода со снегом и дождем ожидается все ближайшие дни. И только в Волгоградской области, ближе к антициклону с востока осадков не ожидается на протяжении первой половины следующей недели. / meteonovosti.ru /
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