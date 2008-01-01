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Новости погоды

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На юге Красноярского края удерживаются аномальные морозы

ИА "Метеоновости" / 12:47 Воскресенье, 10 февраля

  В самом начале февраля в Красноярске резко похолодало. И все 10 дней держится температура на 15-20 градусов ниже климатической нормы. Ночной мороз усиливается до -35 градусов и более, один раз был даже -41 градус. Дневная температура -25..-30 градусов и ниже. В конце текущей недели наметилась тенденция к потеплению. Однако 9 февраля температура была на 15 градусов ниже положенных для этих суток значений: ночью -34 градуса, днем -23 градуса. Примерно с таких же морозов начнется следующая неделя: в ближайшую ночь -33, днем -25. Несмотря на то, что антициклон переместился ближе к Байкалу, холод пока не оставляет южные и центральные районы Красноярского края. / meteonovosti.ru /
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