

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сейчас в Москве



ИА "Метеоновости" / 12:21 Воскресенье, 10 февраля



В полдень температура почти не изменилась по сравнению с утренней. На главной метеостанции столицы, ВДНХ было -4.7, в районе ТСХА -4.7, МГУ -5,3. Местами идет снежок. Ветер южный и юго-западный, с порывами до 11 м/с.



Атмосферное давление немного понизилось и составляет , 750 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха немного понизилась и составляет 80%. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



