|
|
|
Новости погоды
Сейчас в Москве
ИА "Метеоновости" / 12:21 Воскресенье, 10 февраля
В полдень температура почти не изменилась по сравнению с утренней. На главной метеостанции столицы, ВДНХ было -4.7, в районе ТСХА -4.7, МГУ -5,3. Местами идет снежок. Ветер южный и юго-западный, с порывами до 11 м/с.
Атмосферное давление немного понизилось и составляет , 750 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха немного понизилась и составляет 80%. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.