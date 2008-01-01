

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На северо-западе Европейской территории сыро и ветрено



ИА "Метеоновости" / 11:39 Воскресенье, 10 февраля



Несмотря на оттепель, на северо-западе Европейской территории погода сырая и ветреная. В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях из-за влияния циклонов пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха в течение суток -2...+3 гр.



В Карелии погода тоже с осадками, причем осадки ожидаются виде мокрого снега. Ближайшей ночью местами порывы до 14 м/с. Температура +2:-3 гр. в течение суток, ночью местами до -6 гр. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



