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Новости погоды
На северо-западе Европейской территории сыро и ветрено
ИА "Метеоновости" / 11:39 Воскресенье, 10 февраля
Несмотря на оттепель, на северо-западе Европейской территории погода сырая и ветреная. В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях из-за влияния циклонов пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха в течение суток -2...+3 гр.
В Карелии погода тоже с осадками, причем осадки ожидаются виде мокрого снега. Ближайшей ночью местами порывы до 14 м/с. Температура +2:-3 гр. в течение суток, ночью местами до -6 гр. / meteonovosti.ru /
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