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Новости погоды
К Камчатке приближается новый циклон
ИА "Метеоновости" / 11:33 Воскресенье, 10 февраля
В конце рабочей недели один из циклонов нанес удар по Камчатке. В субботу, 9 февраля, под его влиянием погода и на севере и на юге полуострова была ветреная с метелью. 10 февраля снегопад на севере Камчатки усилился. Новый циклон с юга пройдет невдалеке от восточного побережья Камчатского края. 12 февраля ожидается очередной удар стихии. Больше всего достанется северным районам, там штормовой ветер, до 30 м/с. / meteonovosti.ru /
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