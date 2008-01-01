Новости погоды
Низкие температуры на юге Дальнего Востока
ИА "Метеоновости" / 10:52 Воскресенье, 10 февраля
В минувшую субботу, 9 февраля, рекордами минимальной температуры отметился юг Дальнего Востока. Так, в Хабаровске столбик термометра опустился до отметки -30,7 градуса, предыдущий минимум наблюдался в 1982 году и был -29,7 градуса. В Южно-Сахалинске мороз усилился до -32 градусов, в 2001 году было -29,9 градуса. Средняя температура прошедших суток оказалась на 2-4 градуса, а на востоке Сахалина на 6 градусов ниже климатической нормы. Холодная погода сохранится в регионе и в начале рабочей недели. В Хабаровске ожидается ночная температура -23..-25 градусов. Это в пределах нормы, однако, в южных районах местами при прояснениях может быть -32..-37. В Южно-Сахалинске мороз в ближайшую ночь будет усиливаться до -28..-30 градусов. / meteonovosti.ru /
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