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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 10:40 Воскресенье, 10 февраля

  В 10 часов утра на главной метеостанции города, ВДНХ столбик термометра остановился у отметки -4.8 градуса, на юго-западе Новой Москвы было немного холоднее, -5,6 градуса. Идет небольшой снег, наблюдается поземок и довольно ветрено. Ветер южный и юго-западный ветер местами до 6 м/с.

Атмосферное давление 749 мм ртутного столба, относительная влажность около 80%. / meteonovosti.ru /
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комфортное место: Бахр-Дар

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