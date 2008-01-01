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Информация о магнитном поле Земли



ИА "Метеоновости" / 10:34 Воскресенье, 10 февраля



По данным ИЗМИРАН, солнечная активность 30 января - 9 февраля менялась от низкой до умеренной. Магнитное поле Земли, в основном, менялось от спокойного до слабо возмущенного, а 31 января и 3 февраля до возмущенного.



По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что 10-18 февраля солнечная активность будет низкой, а геомагнитная обстановка - от спокойной до слабо возмущенной. Небольшое усиление активности вероятно 10-11 февраля. / meteonovosti.ru /



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