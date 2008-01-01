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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:53 Воскресенье, 10 февраля



Предстоящим днём столичный регион будет находиться в передней части ложбины циклона. Ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве -3..-1, по области -6..-1 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 748 мм рт ст.. Относительная влажность воздуха около 80%.



Метеозависимость - это состояние, возникающее в ответ на воздействие неустойчивых или резких колебаний внешних погодных факторов, что может проявляться отчетливым ухудшением самочувствия, появлением симптомов обострения имеющихся болезней или же общими признаками недомогания, слабости, снижением физических сил.



Погода 10 февраля для метеозависимых людей будет вполне комфортной (индифферентной) с близкими к климатической норме метеопараматрами.



Лишь для наиболее метеолабильных лиц с длительным стажем заболевания и метеозависимости, особенно с патологией органов дыхания и суставов, со сниженным иммунитетом сохраняющаяся высокая влажность воздуха может стать причиной появления болевых симптомов.



Помогут в этом случае лекарства, рекомендованные лечащим врачом, курсовой прием поливитаминов и растительных адаптогенов, соблюдение щадящего режима дня (в частности, избегать переохлаждения организма). / meteonovosti.ru /



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