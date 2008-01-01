Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
9 февраля 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Европейском Севере и северо-западе оттепель

ИА "Метеоновости" / 14:29 Суббота, 9 февраля

  Для февраля характерны, как морозы, так и оттепели. Вот и предстоящий день станет теплым для северных и северо-западных областей Европейской России.

Накануне обширная многоцентровая область пониженного давления приблизилась к Скандинавии. В субботу Скандинавский полуостров стал прибежищем для двух циклонов (один из центром над югом, а другой у северо0западного побережья). Своим огромным теплым сектором циклоны охватили Европейский Север и северо-запад России.

В воскресенье в Мурманской области и Ненецком округе небольшой, местами умеренный снег, в НАО метель, гололед, усиление ветрам местами в порывах 12-15 м/с. Днем повышение температуры на Кольском полуострове и на западе Ненецкого округа до -1..-6, В Архангельской и Вологодской областях, а также в Коми осадки разной интенсивности и продолжительности в виде снега и мокрого снега, местами гололед и повышение температуры днем до слабой оттепели.

Тепло обустраивается в Карелии и в Северо-Западном районе. Здесь осадки разной интенсивности и продолжительности, на северо-западе местами с дождем, в течение суток температура повысится от -3 до +3 градусов.

 / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
-1
Вс.
10 фев.
-4
Пн.
11 фев.
+1
Вт.
12 фев.
+1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Накхонратчасима		 -45
Усть-Нера

некомфортное место: Анадырь
комфортное место: Багио

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100