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На Европейском Севере и северо-западе оттепель



ИА "Метеоновости" / 14:29 Суббота, 9 февраля



Для февраля характерны, как морозы, так и оттепели. Вот и предстоящий день станет теплым для северных и северо-западных областей Европейской России.



Накануне обширная многоцентровая область пониженного давления приблизилась к Скандинавии. В субботу Скандинавский полуостров стал прибежищем для двух циклонов (один из центром над югом, а другой у северо0западного побережья). Своим огромным теплым сектором циклоны охватили Европейский Север и северо-запад России.



В воскресенье в Мурманской области и Ненецком округе небольшой, местами умеренный снег, в НАО метель, гололед, усиление ветрам местами в порывах 12-15 м/с. Днем повышение температуры на Кольском полуострове и на западе Ненецкого округа до -1..-6, В Архангельской и Вологодской областях, а также в Коми осадки разной интенсивности и продолжительности в виде снега и мокрого снега, местами гололед и повышение температуры днем до слабой оттепели.



Тепло обустраивается в Карелии и в Северо-Западном районе. Здесь осадки разной интенсивности и продолжительности, на северо-западе местами с дождем, в течение суток температура повысится от -3 до +3 градусов.



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