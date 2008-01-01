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Новости погоды

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Холодные и некомфортные районы России

ИА "Метеоновости" / 14:12 Суббота, 9 февраля

  Самый холодный регион в России - Якутия. В Усть-Нере в 21 час по местному времени столбик термометра опустился до отметки -45 градусов, но из-за повышенной влажности воздуха 67%, создается ощущение более низкой температуры -50 градусов.

Самые некомфортный и ветреный район - Чукотка. В Анадыре, с приближением циклона со стороны Камчатки разыгралась сильная метель при ураганном ветре до 34 м/с. Температура повысилась до 0 градусов, но при таких условиях погоды ощущается как -17. / meteonovosti.ru /
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+1
Вт.
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Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Накхонратчасима		 -45
Усть-Нера

некомфортное место: Анадырь
комфортное место: Багио

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