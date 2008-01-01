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Новости погоды

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В Красноярске и вокруг Байкала трещат морозы

ИА "Метеоновости" / 14:01 Суббота, 9 февраля

  Сибирский антициклон испытывает на прочность морозами центральные районы Красноярского края и территорию вокруг Байкала.

Центр антициклона располагается вблизи Красноярска, где среднесуточная температура ниже многолетних значений на 10-12 градусов. В иркутской области - дальше от центра антициклона, ниже климатической нормы на 6-8 градусов, а вокруг Байкала на 3-5.

8 февраля в Красноярске был установлен новый абсолютный минимум температуры для этого дня -36 градусов, что ниже предыдущего на 1.8 градуса, наблюдавшегося в 1957 году.

Но в предстоящие сутки ситуация начнет меняться. Центр антициклона покинет Красноярск и переместится к Байкалу.

В центре Красноярского края при переменной облачности осадков не ожидается, и морозы по-прежнему крепки, -35..-40 градусов.

В Иркутской области морозы будут крепнуть, местами до -47 градусов, в Бурятии до -40, в Забайкальском крае до -45. Среднесуточная температура воздуха окажется ниже климатической нормы на 8-10 градусов, а это значит, велика вероятность рекордно низких значений. / meteonovosti.ru /
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