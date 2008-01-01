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Морозы не отпускают юго-восток Западной Сибири



ИА "Метеоновости" / 13:38 Суббота, 9 февраля



Обширный и мощный антициклон раскинулся над бескрайними сибирскими просторами, среднесуточная температура воздуха в южной половине региона ниже многолетних значений на 8-10, а в юго-восточных областях Западной Сибири более, чем на 12 градусов. В Томской области в населенных пунктах Степановка и Усть-Озерная столбик термометра в ночь на пятницу опустился до отметки -40 градусов, в Кош-Агаче, что в Горном Алтае до -42.



Но своего пика морозы в Кемеровской области и Алтайском крае. В Новокузнецке ночью 8 февраля воздух остывал до -35.6, что ниже предыдущего рекорда на 0.6 градуса, зафиксированного в 1957 году. В Тисуле (Кемеровская область) новый рекорд -38.9, что лишь на 0.2 градуса ниже прежнего наблюдавшегося в далеком 1942 году. В Бийске (Алтайский край столбик термометра опустился до отметки -41.1, в последний раз 8 февраля было холодно в 1942 году, температура составляла -40.3 градуса.



В воскресенье небольшой циклон с севера Казахстана сумеет внести небольшие коррективы в погоду юго-восточных областей Западной Сибири. В Томской области и Алтайском крае он отметится небольшим снегом, порывы ветра местами достигнут 13 м/с, морозы немного станут мягче, ночью -22..-27, местами до -38 градусов.



/ meteonovosti.ru /



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