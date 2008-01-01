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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 13:15 Суббота, 9 февраля

  Миновал полдень, и температура повысилась, в среднем на градус-полтора. На главной метеостанции столицы - ВДНХ -1.4, в районе ТСХА -1.6, в Тушино -1.8, в районе МГУ -2, на Балчуге -1.1 градуса. Осадки прекратились, видимость улучшилась до 10 км, лишь в районе ТСХА она составляет 6 км. Ветер западный, юго-западный в районе МГУ до 6 м/с, в районе ТСХА до 8 м/с.

Атмосферное давление существенно не изменилось, 750 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха немного понизилась и составляет 80%. / meteonovosti.ru /
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комфортное место: Багио

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