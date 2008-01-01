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Новости погоды

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На севере Камчатки снегопады и метели

ИА "Метеоновости" / 13:08 Суббота, 9 февраля

  В последний рабочий день на уходящей неделе небольшой циклон вышел на юг Камчатского края, где и отметился порывистым ветром. Поднимаясь к северо-востоку, прошелся над водной поверхностью и углубился, давление в центре понизилось с 995 до 980 гПа.

В воскресенье циклон выйдет на север Камчатского края, где и будет сыпать небольшим и умеренным снегом. Но основной удар он припас для восточного побережья, где снегопады местами ожидаются сильные. В ночь на воскресенье ветер окрепнет в порывах до 30 м/с. По мере продвижения атмосферного вихря на северо-восток, ветер ослабеет днем уже не более 15 м/с, но будут продолжаться метели. / meteonovosti.ru /
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