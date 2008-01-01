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Новости погоды

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Рекордные дальневосточные морозы

ИА "Метеоновости" / 11:35 Суббота, 9 февраля

  Накануне дальневосточное побережье оказалось в тыловой части обширной области пониженного атмосферного давления, которую сформировали три циклона. Один из них приблизился к восточному побережью Чукотки, другой подошел к югу Камчатки, а третий находился к востоку от Курильской гряды. С ветрами северных направлений начал поступать арктический воздух, и морозы стали набирать силу. В эпицентре рекордных морозов оказались Сахалинская область и Хабаровский край, где среднесуточная температура оказалась ниже климатической нормы на 6-8 градусов.

На Сахалине рекордно низкие значения зафиксированы в Москальво -36.1, предыдущий рекорд -34.5 градуса наблюдался почти 50 лет тому назад, в 1970 году. В Ногликах тоже обновились инструментальные наблюдения за погодой, 8 февраля было -36.9, предыдущий рекорд состоялся в 1994 году -32.8 градуса.

В Хабаровском крае, на метеостанции Солекуль зафиксирована рекордно низкая температура -35.2, что ниже предыдущего почти на 5 градусов (-30.3 за 2001 год).

В предстоящие сутки на ослабление морозов рассчитывать не стоит: продолжится вторжение арктического воздуха, да еще внесет свою лепту антициклон, надвигающийся с запада. / meteonovosti.ru /
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