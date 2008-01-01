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ИА "Метеоновости" / 10:04 Суббота, 9 февраля



В 9 часов утра на главной метеостанции города - ВДНХ- столбик термометра остановился у отметки -2.7 градуса, такая же температура и в районе ТСХА, в районе МГУ и Тушино -3.1, а в центре - на Балчуге -2.3 градуса. Идет небольшой снег, в районе Тушино слабая дымка. Видимость на дорогах не превышает 4 км. Ветер юго-западный в районе МГУ до 7 м/с, в районе ТСХА до 9 м/с.



Атмосферное давление 750 мм ртутного столба, относительная влажность 88%. / meteonovosti.ru /



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