|
|
|
Новости погоды
Сейчас в Москве
ИА "Метеоновости" / 10:04 Суббота, 9 февраля
В 9 часов утра на главной метеостанции города - ВДНХ- столбик термометра остановился у отметки -2.7 градуса, такая же температура и в районе ТСХА, в районе МГУ и Тушино -3.1, а в центре - на Балчуге -2.3 градуса. Идет небольшой снег, в районе Тушино слабая дымка. Видимость на дорогах не превышает 4 км. Ветер юго-западный в районе МГУ до 7 м/с, в районе ТСХА до 9 м/с.
Атмосферное давление 750 мм ртутного столба, относительная влажность 88%. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.