Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
9 февраля 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 10:04 Суббота, 9 февраля

  В 9 часов утра на главной метеостанции города - ВДНХ- столбик термометра остановился у отметки -2.7 градуса, такая же температура и в районе ТСХА, в районе МГУ и Тушино -3.1, а в центре - на Балчуге -2.3 градуса. Идет небольшой снег, в районе Тушино слабая дымка. Видимость на дорогах не превышает 4 км. Ветер юго-западный в районе МГУ до 7 м/с, в районе ТСХА до 9 м/с.

Атмосферное давление 750 мм ртутного столба, относительная влажность 88%. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
-3
Сб.
9 фев.
-2
Вс.
10 фев.
-4
Пн.
11 фев.
+1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Кхонкэн		 -44
Усть-Нера

некомфортное место: Анадырь
комфортное место: Бахр-Дар

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100